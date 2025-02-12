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Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü haberi
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Lüleburgaz’da silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi haberi
Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor haberi
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük’ten TEFOD’a ziyaret haberi
Aksa Doğalgaz’dan tasarruf için 9 öneri haberi
AJet’ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası haberi
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı haberi
Genç boksörler büyükler kategorisinde de zirveyi hedefliyor haberi
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Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kar yağışıyla İkiz Göller ve çevresinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.B...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü haberi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kar yağışıyla İkiz Göller ve çevresinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Bölgenin 4 mevsim ayrı güzellik sunduğunu anlatan Karaküçük, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

İstanbul'a 1 saatlik mesafede ve bölgenin önemli ekoturizm merkezlerinden olan İkiz Göller, kış mevsimi de ziyaretçilerini bekliyor.

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