SON DAKİKA
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Çanakkale’nin yöresel lezzetleriyle hazırlanan pizza Avrupa’da altın madalya peşinde
Esenyurt’ta metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
Balıkesir’e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı
Kocaeli’de vinçten düşen emekçi öldü
Bursa’da akredite arama kurtarma grup üyelere arma merasimi düzenlendi
Çanakkale’de Kocabaş Çayı’nın debisi yükseldi
İklim değişikliği Türkiye’nin pamuk üretim haritasını değiştirebilir
Görme engelli Serhat Esen, 3 yıldır tek başına kılavuz yol çabası veriyor
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Çanakkale’nin yöresel lezzetleriyle hazırlanan pizza Avrupa’da altın madalya peşinde
Esenyurt’ta metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
Balıkesir’e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı
Kocaeli’de vinçten düşen emekçi öldü
Bursa’da akredite arama kurtarma grup üyelere arma merasimi düzenlendi
Çanakkale’de Kocabaş Çayı’nın debisi yükseldi
İklim değişikliği Türkiye’nin pamuk üretim haritasını değiştirebilir
Görme engelli Serhat Esen, 3 yıldır tek başına kılavuz yol çabası veriyor
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Günay, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Haber” kategorisinde Belal Khaled'in “Bayram” fotoğrafını oylayan Günay, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Nurettin Boydak'ın “Hayat damarları” fotoğrafını seçti.

Günay, “Spor” kategorisinde Oğuz Yeter'in “Gol sevinci”, “Günlük Hayat” kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler”, “Özgür Suriye” kategorisinde ise Emin Sansar'ın “Her şeye rağmen” fotoğrafını tercih etti.

Birbirinden etkileyici kareleri çeken Anadolu Ajansı personelini tebrik eden Günay, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirtti.

Foto
Kategorisinde

İlgili Haberler

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Yerel
13 Ocak 2025, 10:41

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Yerel
13 Ocak 2025, 10:32

Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

Tekirdağ’daki Atatürk Konutu’nda Ulu Başkan’dan hatıra kahve fincanı sergileniyor
Yerel
13 Ocak 2025, 10:20

Tekirdağ’daki Atatürk Konutu’nda Ulu Başkan’dan hatıra kahve fincanı sergileniyor

Edirne, Balkanlar’ın “spor merkezi” olacak
Yerel
13 Ocak 2025, 10:16

Edirne, Balkanlar’ın “spor merkezi” olacak

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Yerel
13 Ocak 2025, 09:36

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Mudanya’da “Kalandar geleneği” aktiflikleri düzenlendi
Yerel
13 Ocak 2025, 09:10

Mudanya’da “Kalandar geleneği” aktiflikleri düzenlendi

Kırklareli’nden kısa kısa Kırklareli’nden kısa kısa Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı