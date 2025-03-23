Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sağlık personelleriyle iftar yaptı.

Vali Soytürk, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programda, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Mesai kavramı gözetmeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Soytürk, çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programda, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, Başhekim Lütfi Çağatay Onar da yer aldı.