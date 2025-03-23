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Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu haberi
Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi
Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç’te iftar verdi haberi
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Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sağlık personelleriyle iftar yaptı.Vali Soytürk, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programda, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.Mes...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sağlık personelleriyle iftar yaptı.

Vali Soytürk, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programda, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Mesai kavramı gözetmeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Soytürk, çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programda, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, Başhekim Lütfi Çağatay Onar da yer aldı.

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