SON DAKİKA
“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor
Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Tekirdağ’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Arnavutköy’de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Kocaeli’de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor
Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Tekirdağ’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Arnavutköy’de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Kocaeli’de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ Valisi Soytürk ZİÇEV’i ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Soytürk ZİÇEV’i ziyaret etti

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Valisi Soytürk ZİÇEV’i ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, vakıftaki özel çocuklarla bir araya geldi.

Soytürk, Şube Başkanı Rukiye Güneş'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Soytürk, özel çocukların kurumdaki faaliyet alanlarında incelemelerde bulundu, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.

İlgili Haberler

Ev tozu akarlarına karşı bitkisel içerikli aromatik yağlar faydalı olabilir
Yerel
15 Ocak 2025, 11:16

Ev tozu akarlarına karşı bitkisel içerikli aromatik yağlar faydalı olabilir

Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı
Yerel
15 Ocak 2025, 10:04

Çanakkale’de suç örgütü operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5’i tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’den Sultanbeyli’de esnaf ziyareti
Yerel
14 Ocak 2025, 17:36

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’den Sultanbeyli’de esnaf ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Yerel
14 Ocak 2025, 17:12

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:
Yerel
14 Ocak 2025, 16:52

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesinin önünde konuştu:

Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek
Yerel
14 Ocak 2025, 16:28

Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek

Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu Müellif İskender Pala’nın Japon gelini Saito, İstanbul’da Müslüman oldu Edirne’den kısa kısa Edirne’den kısa kısa