Tekirdağ Valisi Soytürk ZİÇEV’i ziyaret etti

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, vakıftaki özel çocuklarla bir araya geldi.
Soytürk, Şube Başkanı Rukiye Güneş'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Soytürk, özel çocukların kurumdaki faaliyet alanlarında incelemelerde bulundu, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi.
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