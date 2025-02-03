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Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi
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Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" binlerce kişiyi ağırladı.Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düze...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi

Tekirdağ'da Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı.

Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, AA muhabirine, festivalde vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kentte 20 yıldır düzenledikleri yayla şenliklerinin ardından yeni bir festival kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Akyüz, “Dolu dolu bir festivali geride bıraktık. Mıhlama kıvamında, hamsi tadında bir festival oldu gerçekten. Festivalde katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ve 5 ton hamsi ikramında bulunduk. İnsanlar burada doyasıya eğlendi. Yöresel lezzetlerin tadına baktı. Buraya gelerek horon halkamıza dahil olan herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

Akyüz, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirerek, Karadeniz kültürünü Tekirdağ'da yaşatmaya çalıştıklarını aktardı.

Festivalde 3 gün boyunca yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Akyüz, “Bizim derneğimizin düzenlediği şenlikler, festivaller artık adından söz ettiriyor. Tekirdağ'ın yanı sıra yakın illerdende çok sayıda vatandaş etkinliklerimize katılıyor. Herkesin sevdiği, herkes tarafından beğenilen işleri gerçekleştirebilmek bizim için önemli ve kıymetli. Burada gelen insanların eğlendiklerini görebiliyoruz. Burada çok güzel bir birlik ve beraberlik var. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Festivalimize gelerek bizleri yanlız bırakmayan protokolümüze ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Her sene daha iyi bir etkinliğe imza atmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Festival
Tekirdağ

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