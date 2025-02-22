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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir bazı ilçelere ziyarette bulundu haberi
Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi
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Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesince, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 22 Şubat 1915'te 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'e alay sancağının teslim edildiği güne atfen "sancak devir teslim töreni" gerçekleştiril...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi

Tekirdağ'da 57. Alay Yürüyüş Komitesince, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 22 Şubat 1915'te 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'e alay sancağının teslim edildiği güne atfen “sancak devir teslim töreni” gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın insanlık tarihinin şahit olduğu en önemli savaşlardan biri olduğunu söyledi.

Kentte kurulan 57. Alay'ın Çanakkale'de büyük kahramanlıklar gösterdiğini aktaran Soytürk, savaşın kaderini değiştirerek kazanılmasını sağladığını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise 57. Alay ile gurur duyduklarını kaydetti.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz da 57. Alay sancağının Türk ecdadı yaşadığı sürece yere düşmeyeceğinin altını çizdi.

Yılmaz, 57. Alay'ın unutulmaması adına her yıl etkinlikler düzenlediklerini ve Çanakkale'ye kadar yürüdüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Soytürk, Yüceer ve Yılmaz arasında temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve vatandaşlar katıldı.

57. Alay

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