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Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi
Ümraniye’de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
Yalova’da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu haberi
Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa’da konser verdi haberi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bursa’da konuştu: haberi
Edirne’de sağanak etkili oldu haberi
Bursa’da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı haberi
Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Ümraniye 10. Hamsi ve Kültür Festivali’nde 10 ton hamsi ikram edildi haberi
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Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan apartman sakinlerinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

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