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Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine b...