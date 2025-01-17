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Tekirdağ’da “Bul karayı, al parayı” oynatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Kocaeli, Zonguldak ve Karabük’te öğrenciler karnelerini aldı
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Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Pazaryeri ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı
Zorlu Tekstil Grubu, yenilikçi ürün ve çözümleriyle Heimtextil Fuarı’na katıldı
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Tekirdağ’da “Bul karayı, al parayı” oynatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Bul karayı, al parayı” oynatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde “Bul karayı, al parayı” oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla A.H, E.A. ve T.B'yi yakaladı.

Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan tezgah ve materyaller ele geçirildi.

Zanlıların, vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

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