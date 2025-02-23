Tekirdağ’da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ramazan dolayısıyla kırsal mahallelerdeki camilerde temizlik yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler camilerde hijyenik koşulların sağlanması ve vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi amacıyla kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, camilerin halılarını süpürüp, camlarını sildi, şadırvan ile tuvaletleri dezenfekte etti.

Kırsal mahallelerde başlatılan temizlik çalışmalarının, ramazana kadar merkez mahallelerdeki camilerde de yapılacağı belirtildi.