Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 11-21 Şubat'ta denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 61'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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