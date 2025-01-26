Tekirdağ’da Dünya Gümrük Günü kutlandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Dünya Gümrük Günü nedeniyle Tekirdağ'da tören düzenlendi.
Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ertekin ve beraberindeki heyet, törenin ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu: haberi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’nde konuştu: haberi
Bilecik’te Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ampute operasyonu gerçekleştirildi haberi