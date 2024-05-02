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Tekirdağ’da Fotoğraf Tutkunları Doğanın Güzelliğini Kadrajlarına Alıyor

Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını süslüyor.

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Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde de öbek öbek açan gelincikler görsel şölen sunuyor.

Renkleri ve narin yapılarıyla ilgi çeken gelincikler fotoğraf tutkunlarının çekimlerine konu oluyor.

Öğrenciler de zaman zaman gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyor.

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Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını süslüyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, Tekirdağ’ın her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Kentin baharın gelmesiyle rengarenk olduğunu aktaran Çelik, “Baharın gelmesiyle doğa farklı renklere bürünüyor. İnsanlar bu güzellikleri görünce keyif alıyor. Bizler de fotoğraf tutkunları olarak bu güzellikleri kadrajımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Kanola, gelincik, buğday tarlaları hepsi birbirinden güzel. Kent bu dönem doğal stüdyo gibi.” dedi.

Üniversite öğrencisi Pınar Ateş ise gelinciklerin açtığı tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Namık Kemal Üniversitesi
Tekirdağ

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