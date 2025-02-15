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KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi
GAME+, GeForce NOW Ultimate’i Türkiye’de oyunseverlerle buluşturdu haberi
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Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Ahmet Talha E. idaresindeki 67 AAV 674 plakalı otomobil ile Mehmet Ç'nin kullandığı 25 FU 365 plakalı otomobil D-100 kara yolu Sivrioğ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ahmet Talha E. idaresindeki 67 AAV 674 plakalı otomobil ile Mehmet Ç'nin kullandığı 25 FU 365 plakalı otomobil D-100 kara yolu Sivrioğlu mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından otomobiller refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği karşı şeritteki Özer Ş. yönetimindeki 59 T 2598 plakalı taksinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ahmet Talha E. ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil

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