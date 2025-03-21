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Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da çiftçilere eğitim verildi haberi
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı haberi
Saraçhane’deki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı haberi
BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı haberi
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Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.Aramada, bir m...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.

Aramada, bir miktar Hint keneviri, iklimlendirme ve ışık sistemi ile gübre ve bitki besleyici sıvı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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