SON DAKİKA
Tekirdağ’da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar cazibe merkezi olacak haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi
Balıkesir’de jandarmanın operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi
Kocaeli’de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de restore edilen tarihi konaklar cazibe merkezi olacak haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi
Balıkesir’de jandarmanın operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı haberi
Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan’da ziyaretlerde bulundu haberi
Kırklareli’nde kirlenen Saranlı Deresi’nin rengi değişti haberi
Kocaeli’de bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı haberi
Kocaeli’de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi

Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde klima mağazası görünümünde olan ve iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretilen iş yerine operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlık Mahallesi Demir Sokak'taki klima mağazasında kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen H.A'nın dükkanında arama yaptı.

Aramada 117 kök kenevir, 76 gram esrar, 23 gram kokain, 3 klima, 3 vantilatör, 5 termometre, 4 hava nemlendirici, 34 litre bitki besleyici sıvı ve oksijen tüpü ele geçirildi.

Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği belirlenin H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 19:10

Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi

Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 18:20

Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi

Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 18:16

Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı haberi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 18:12

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları “Barış için 1 milyon imza” toplantısına katıldı haberi

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 17:44

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi

Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 17:28

Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi