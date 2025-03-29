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Tekirdağ’da, İstanbul’a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, bir iş yeri ile kamyonette yapılan aramada 27 ton 800 litre etil alkol ele geçirildi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesindeki işletmeden İstanbul’a kaçak etil alkol sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine h...