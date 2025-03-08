Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi

Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadınlar Birlikte Güçlü” farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kadın Dernekleri Platformu öncülüğünde Köprübaşı mevkisinde toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle Hükümet Caddesi'nden valilik önüne kadar yürüdü.

Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları, CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları ve kadın dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada Tekirdağ Kadın Dernekleri Platformu adına konuşan Filiz Çetin, kadının tarihsel ve toplumsal süreçler boyunca hayatın her alanında var olduğunu söyledi.

Çetin, 8 Mart'ın sadece bir anma günü olmadığını, kadınların kararlılık ve cesaretlerini simgeleyen bir gün olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol ve çok sayıda kadın katıldı.