Tekirdağ’da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önce taksi, ardından hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
F.H'nin kullandığı 59 T 2573 plakalı taksi, oto tamircisi Onur Yusuf (56) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Motosikletten düşen Yusuf'a, arkadan gelen M.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Taksi sürücüsü F.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay yerinden ayrılan M.A. da daha sonra Gazi Polis Merkezine giderek teslim oldu.
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