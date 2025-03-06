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Tekirdağ’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi protokolü imzalandı haberi
Erdek Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı haberi
Bursa’da Uluabat Gölü çevresinde göç mevsimi başlayan leylekler için yuvalar hazırlandı haberi
İnegöl’de polis ekipleri trafik uygulaması yaptı haberi
“Hayaletle Dans” oyunu Bursa’da sahnelendi haberi
İstanbul’da kaybolan Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ bulundu haberi
Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi
GÜNCELLEME 3 – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi
BESOB, gönüllü esnaftan oluşan arama kurtarma ekibini tanıttı haberi
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Tekirdağ’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi protokolü imzalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi kapsamında protokol imzalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, bölgedeki ırkların yetiştirilmesi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi protokolü imzalandı haberi

Tekirdağ'da hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi kapsamında protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, bölgedeki ırkların yetiştirilmesi, kırsal gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla proje hazırlandı.

Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan proje hayata geçirildi.

Bu kapsamında, Vali Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Tahir Ceylan ve Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca tarafından protokol imzalandı.

Vali Soytürk projeyle kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gelirlerinin artacağını belirterek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin başvuru tarihinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulacağı belirtildi.

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