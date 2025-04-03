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Tekirdağ’da kuraklık kanola üreticisine tarla bozdurttu haberi

- NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer: - "Kanola tipi bitkilerin ekiminde geç kalınırsa soğuktan zarar görüyor. Bu sene yağışlar yeterli gelmedi ama bitkiler ekildi. Çimlenme sağlanamadığı için bir kısım kanola alanları bozularak, buğday ekildi"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kuraklık kanola üreticisine tarla bozdurttu haberi

Tekirdağ'da, küresel iklim değişikliğiyle kurak dönemlerin uzaması ve yağışlardaki dengesizlik tarımsal üretimde verim kayıplarına yol açıyor.

Geçen yıl eylül ve ekim aylarında toprakla buluşturulan kanola tohumları yağışların yeterli miktarda düşmemesi nedeniyle çimlenmekte geç kaldı.

Geç çimlenen kanola soğuklardan da olumsuz etkilendi.

Çoğu çiftçi zarar gören kanola tarlalarını bozarak, buğday ekmek zorunda kaldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen kanolayı kuraklığın olumsuz etkilediğini söyledi.

Başer, kuraklıktan dolayı kanolanın istenilen gelişimi gösteremediğini belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin tarımda derinden hissedildiğine işaret eden Başer, “Kanola tipi bitkilerin ekiminde geç kalınırsa soğuktan zarar görüyor. Bu sene yağışlar yeterli gelmedi ama bitkiler ekildi. Çimlenme sağlanamadığı için bir kısım kanola alanları bozularak, bunların yerine buğday ekildi.” dedi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kuraklıktan dolayı çiftçilerin maliyetlerinin arttığını dile getirdi.

Bazı çiftçilerin bu yıl kanola ektiği alanları bozduğunu aktaran Saygı, “Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Çiftçi arkadaşlarımız, tarlalarına kanolalarını ekti ancak istenilen yağışlar gelmedi. Bazı alanlarda kanola ya çimlenmedi ya da geç çimlendi. Kanolanın gelişiminden memnun olmayan üreticiler ekili alanlarını bozmak durumunda kaldı. Bozulan alanlara buğday ve ayçiçeği ekildi.” dedi.

Tekirdağ'da geçen yıl 81 bin 258 dekarda kanola ekilmişti.

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