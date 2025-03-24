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Tekirdağ’da otomobilin çarptığı yaya öldü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre Ş.E. yönetimindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Yılmaz'a (77) çarptı.Çevredekileri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da otomobilin çarptığı yaya öldü haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ş.E. yönetimindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Yılmaz'a (77) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Ş.E. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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