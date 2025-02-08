SON DAKİKA
Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi
Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi
Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi

Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.Tekirdağ Na...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın kıyıya yosun topladığını söyledi.

Yosunların herhangi bir zararının olmadığını vurgulayan Tecer, “Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Zaman zaman bu kıyılarda yaşanan bir durum. Vatandaşların endişelenmesine, korkmasına neden olacak bir durum yok ortada. Kötü koku dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Zamanla biriken yosunlar, tekrar denizde dağılmaya başlar. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını belirterek, kıyıda yosun birikmesinin her zaman gerçekleşebilen bir durum olduğunu dile getirdi.

Yosun

İlgili Haberler

Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 14:50

Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 14:45

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi

Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 14:21

Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 13:51

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor haberi

Edirne’deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 13:24

Edirne’deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi haberi

Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 12:38

Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi

Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor haberi Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor haberi