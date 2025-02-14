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Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
İstanbul’daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişinin cenazesi defnedildi haberi
Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi
Esenler’de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi haberi
Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi
Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi
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Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişinin cenazesi defnedildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişinin cenazesi toprağa verildi.Olayda yaşamını yitiren Ufuk Çevrimkaya'nın (45) cenazesi yakınları tarafından Şarköy Devlet Hastanesi morgundan alındı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişinin cenazesi defnedildi haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren Ufuk Çevrimkaya'nın (45) cenazesi yakınları tarafından Şarköy Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Aşağıkalamış Camisi'ne getirilen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Çevrimkaya'nın yakınlarının yanı sıra Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, aynı evde dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan Ufuk Çevrimkaya'nın kardeşi Mustafa Çevrimkaya'nın (26) Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

İlçede dün Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan Ufuk ve Mustafa Çevrimkaya'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, eve gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini ve Ufuk Çevrimkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Mustafa Çevrimkaya da hastaneye kaldırılmıştı.

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