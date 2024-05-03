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Tekirdağ’da Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği Yapılacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ'da 5 Mayıs'ta, "Kakava Hıdrellez Şenliği" yapılarak halkın bir araya gelmesi sağlanacak.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Kakava Hıdrellez Şenliği, saat 17.00’de Peştemalcı Caddesi başında kortej ile başlayacak.

Sahil dolgu alanında sona erecek kortejin ardından saat 18.00’de amfi tiyatroda şenlik ateşi yakılacak.

Saat 19.00’da ise konserler, bando ve Roman dans gruplarının gösterileri sunulacak.

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ'da 5 Mayıs'ta, "Kakava Hıdrellez Şenliği" yapılarak halkın bir araya gelmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Şehrimizin tüm renklerini bir arada görmek, hep birlikte şenlik coşkusunu yaşamak adına tüm vatandaşlarımızı 1. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği’ne bekliyorum. Pazar günü şenlikte görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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