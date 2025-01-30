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TEKNOPARK’ta şirket kuran girişimciler KOSGEB desteğiyle “kulak temizlik kiti” üretti haberi
Tekirdağ’da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi haberi
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Tekirdağ’da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi haberi

Tekirdağ'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen, programda yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin ardından göç yolunda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Mübadelenin üzerinden 102. yıl geçtiğini anımsatan Ergelen, “Bu süreç insanlık tarihinde derin yaralar açtı. Bir kez daha hatırlıyoruz ki günümüzde de göç insan eliyle yaratılmış en önemli küresel sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu göçlerin birincil sebebi ise savaşlardır. Dünya vekalet savaşları aracılığıyla adını koyamadığımız bir Üçüncü Dünya Savaşı içerisindedir ve bu çatışmalar giderek sıcak savaşa evrilmektedir. Oysa insanlığın bugün her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı vardır.” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da insanın vatan gördüğü ülkeyi bırakıp başka bir ülkede hayata tutunmasının zor olduğunu aktardı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise mübadil ailelerin her zaman birbirlerine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, siyasi parti temsilcileri ve mübadiller katıldı.

Konuşmaların ardından, mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Tekirdağ

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