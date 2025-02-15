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Kırklareli’nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi
Erkeklerde kanser ve kısırlık riskine karşı sperm dondurma yöntemi haberi
Gaziosmanpaşa’da depoda çıkan yangın söndürüldü haberi
İstanbul’da aracındaki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi
Orhaneli’de bir evde çıkan yangın söndürüldü haberi
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TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi

- Kocaeli Üniversitesinden 28 öğrenci tarafından prototipi üretilen "sürü avcı İHA" sisteminin test aşamasının tamamlanmasının ardından ticarileştirilmesi hedefleniyor - Kılavuz Koustech takımı üyesi Akif Akbaş: - "Çok ucuz dronlar, milyon dolarlık tankları imha edebiliyor. Biz de kamikaze dronları havada imha edebilecek sistemler geliştirmeye çalışıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi

SEFA TETİK – Kocaeli Üniversitesinden 28 öğrenci, kamikaze dron (gezici mühimmat) tehdidine karşı sistem geliştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2017 yılında kurulan Kılavuz Koustech takımı, ürettikleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile geçen yıl TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenen “Savaşan İHA” yarışmasında birinci oldu.

Takım, Türkiye'deki yarışmalarda elde ettikleri başarıların yanı sıra ABD'de katıldıkları AUVSI SUAS yarışmasında finalist olma başarısı gösterdi.

TEKNOFEST ödülünün ardından çalışmalarına ara vermeyen ekip, belediye bünyesindeki Kılavuz Teknoloji Merkezinde kamikaze dronların havada imhasına yönelik sistem üzerinde çalışmaya başladı.

Ekip tarafından prototipi üretilen “sürü avcı İHA” sisteminin test aşamasının tamamlanmasının ardından ticarileştirilmesi hedefleniyor.

– “Savunma sanayisine katkı sağlayacak şirketleşme hayalimiz var”

Kılavuz Koustech takımında kontrol ve güdüm sistemlerinden sorumlu Akif Akbaş, AA muhabirine, TEKNOFEST'te elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını ve motive ettiğini söyledi.

Takım olarak avcı İHA'lar üzerine çalıştıklarını belirten Akbaş, “Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görüldüğü gibi çok büyük ve pahalı sistemler yerine artık daha ucuz, maliyeti düşük sistemler kullanılıyor. Biz de bunları FPV değil de otonom hale getirmeye çalışıyoruz. Kontrol ve güdüm algoritmaları üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Akbaş, avcı İHA'ların, savunma sistemi olduğunu dile getirerek, “Çok ucuz dronlar, milyon dolarlık tankları imha edebiliyor. Biz de kamikaze dronları havada imha edebilecek sistemler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun üzerine AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Prototipi geliştirilen sistemle ilgili testlerin devam ettiğini anlatan Akbaş, “Önümüzde bir yol haritamız var. Bunun fikri süreci uzun yıllardır var. Takımızdan çıkan 3 şirket var. Onların izlediği yoldan giderek bizim de savunma sanayisine katkı sağlayacak şirketleşme hayalimiz var.” ifadelerini kullandı.

Haberleşme ekip lideri Kerem Yiğit Saran da daha önce de avcı İHA'lar üzerine TÜBİTAK projesi hazırladıklarını, bu konuda sürü kabiliyeti geliştirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Saran, “Savaşan İHA kategorisinde yarıştığımızda bir vuruşu simüle ediyorduk. Biz, artık '4 saniye kilitlenebiliyoruz, neden onu havada vurmuyoruz?' dedik. Bu sebeple bu yıl sürü halinde hareket ederek İHA'yı bulup imha eden sistemler üzerine çalışmaya başladık.” diye konuştu.

İha
Sistem

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