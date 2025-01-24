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İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, gazi Ahmet Yavuz’u ziyaret etti haberi
Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi
Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bursa POMEM’de yemin eden 388 bekçi törenle göreve başladı haberi
Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık’ta anıldı haberi
Terzialan’da doğal gaz çalışmaları başladı haberi
Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne’de anıldı haberi
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Toyota Corolla Hatchback Hybrid, “Yılın Aile Otomobili” ödülünü kazandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Toyota Corolla Hatchback Hybrid, “Yılın Aile Otomobili” ödülünü kazandı haberi

İSTANBUL (AA) – Toyota Corolla Hatchback Hybrid, prestijli “What Car?” yarışmasında Yılın Aile Otomobili ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 48'incisi düzenlenen otomotiv dünyasının önemli etkinliklerinden What Car?'da ödüller, halka açık yollarda ve özel test pistlerinde 12 ay boyunca yapılan değerlendirmeler sonucunda sahiplerini buldu.

Toyota'nın 5'inci nesil Hybrid teknolojisiyle donatılan Corolla Hatchback modeli, performansı ve verimliliği bir arada sunarak Yılın Aile Otomobili değerlendirmesinde ilk sırada yer aldı.

140 beygir gücü ve 1,8 litrelik tam hibrit motora sahip model, keyif veren sürüş performansının yanı sıra Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) ölçümlerine göre, 100 kilometrede 4,5 litrelik düşük ortalama tüketimiyle öne çıkıyor.

Model, 70 yıl boyunca dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen Corolla'nın efsanevi mirasını taşımaya devam ediyor. Dinamik tasarımıyla çevik sürüş özelliklerine sahip Corolla Hatchback Hybrid, yüksek verimliliğinin yanı sıra sürüş konforu, sportif direksiyon tepkileri ve içeride kullanılan üst düzey kaliteye sahip materyalleriyle jüri üyelerini etkiledi.

Türkiye'de de “Flame” ve “Passion X-Pack” olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan Corolla Hatchback Hybrid'de çift bölgeli otomatik klima, 10,5 inç “Toyota Touch 2” multimedya sistemi, 12,3 inç renkli gösterge ekranı, sesli komut sistemi, kablosuz “Apple CarPlay-Android Auto” akıllı telefon entegrasyonu ve “Safety Sense 3” gibi birçok özellik, standart olarak sunuluyor.

Hybrid Passion X-Pack versiyonunda ise deri-kumaş koltuk döşemeleri, ambiyans aydınlatma, sürücü-ön yolcu koltuk ısıtma, kablosuz şarj ünitesi, 17 inç alüminyum jantlar, elektrikli açılabilir cam tavan, karartılmış arka ve yan camlar ile akıllı giriş sistemi gibi özellikler ekleniyor.

Corolla

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