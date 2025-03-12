Toyota, yeni elektrikli SUV modellerini yıl sonuna kadar piyasaya sunacak haberi

Toyota, bu yıl sonuna kadar SUV segmentinde yeni ve geliştirilmiş elektrikli araçlarını piyasaya sunacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel otomobil üreticisi Toyota, farklı çözümleri kapsayan çoklu mobilite stratejisini sürdürüyor. Tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan ürün gamıyla, farklı ülke ve bölgelerdeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan marka, yıl sonuna kadar SUV segmetinde yeni ve geliştirilmiş elektrikli araçlarını sunacak.

Toyota'nın SUV karakterini, elektrikli araç mimarisiyle birleştiren bu modeller, pratiklik, modern tasarım, enerji verimliliği ve dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle öne çıkacak.

Markanın dünya genelindeki kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konularındaki iddiası, tamamen elektrikli araçlarda da sürdürecek. Elektrikli araçların yüksek kalitesini, genişletilmiş batarya programıyla birleştiren Toyota, yıllık batarya sağlığı kontrolü yapılmasıyla 10 yıla veya 1 milyon kilometreye kadar bataryalarının en az yüzde 70 kapasitesini koruma garantisi veriyor.

– Toyota C-HR+, iki farklı batarya kapasitesiyle satılacak

Toyota, yüksek satış adetlerine ulaşan Toyota C-HR'den ilham alan, tanıtımını gerçekleştirdiği “Toyota C-HR+” modelini, yıl sonunda Avrupa'da satışa sunmaya başlamayı planlanıyor.

Model, 2016'dan bu yana dünya genelinde bir milyondan fazla satış rakamına ulaşan Toyota C-HR'ın “coupe” tarzı çizgilerinden esinleniyor. Gelişmiş aerodinamik tasarımı ve “premium” kabiniyle öne çıkan Toyota C-HR+, 2022 yılında gösterilen “Compact SUV” konsepti üzerine geliştirildi. 14 inçlik multimedya ekranıyla donatılan modern ve teknolojik kabin, tüm yolcular için geniş bir yaşam alanı sunuyor. 4 bin 520 milimetre (mm) uzunluğa ve 2 bin 750 mm aks aralığına sahip Toyota C-HR+, sınıfının üzerinde kabin genişliğiyle dikkati çekiyor. Verimli elektrik motoruna sahip Toyota C-HR+, 57,7 ve 77 kilovat saat (kWH) olmak üzere iki farklı batarya kapasitesiyle piyasaya sunulacak. 167 ile 243 beygir (HP) arasında güce sahip elektrik motorlarıyla tercih edilebilen, dört tekerlekten çekiş özellikli Toyota C-HR+, DC şarjla 150 kilovata (kW) kadar hızlarda şarj edilebilecek.

– “YbZ4X” ve “Urban Cruiser” da piyasaya çıkacak

Toyota'nın ilk tamamen elektrikli modeli bZ4X ise “eTNGA” platformu üzerine geliştirilen “D-segment SUV” olarak dikkati çekiyor. 2022 yılında tanıtılan model, 2025'te önemli görsel ve teknik iyileştirmelerle satışa sunulacak. Yeni bZ4X, farklı güç kapasitelerine sahip iki batarya seçeneği ve daha güçlü elektrik motorlarıyla sunulacak.

Toyota'nın 2023'te tanıtımını yaptığı “Urban SUV” konseptindeki yeni aracı Urban Cruiser, güçlü tasarımı ve kompakt boyutlarıyla B-SUV segmentinde konumlanacak. Aracın kabini, geniş diz mesafesi sunan kaydırılabilir arka koltuk sistemi sayesinde rakiplerine kıyasla daha ferah bir kabin sunacak. Bu model, 49 ve 61 kWh olmak üzere iki farklı batarya ile tercih edilebilecek. “Lityum-demir-fosfat” batarya teknolojisi, üst düzey dayanıklılık ve maliyet avantajı sağlayacak. Kullanıcılar, önden veya dört tekerlekten çekişli versiyonlar arasında seçim yapabilecek.

Toyota, 2026 yılının sonuna kadar 6 yeni tamamen elektrikli model tanıtmayı hedefliyor. Yeni Toyota C-HR+ ve Urban Cruiser modellerinde olduğu gibi, gelecek modellerde de geleneksel Toyota isimlendirme stratejisi benimsenecek. Daha uzun vadede ise şirket, elektrikli araç sektörünü geliştirmeyi hedefleyen yeni batarya teknolojilerini devreye sokmayı planlıyor. 2023'te ön gösterimi yapılan yeni nesil batarya çözümleri arasında, düşük maliyetli, yüksek performanslı ve ultra yüksek performanslı bataryalar yer alıyor.