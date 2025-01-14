SON DAKİKA
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı
Tapu süreçlerinde Edirne’de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor
İstanbul’da düzenlenen “Narkopan-7” operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı
Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kartepe’ye kar yağdı
Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
Tekirdağ’dan kısa kısa
AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek
Meslek liseliler ahşap atıklardan ürettikleri oyuncaklarla anaokulu çocuklarını sevindiriyor
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı
Tapu süreçlerinde Edirne’de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor
İstanbul’da düzenlenen “Narkopan-7” operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı
Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kartepe’ye kar yağdı
Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
Tekirdağ’dan kısa kısa
AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek
Meslek liseliler ahşap atıklardan ürettikleri oyuncaklarla anaokulu çocuklarını sevindiriyor
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) – Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış işleri” fotoğrafını oylayan Şahin, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Nurettin Boydak'ın “Hayat damarları” isimli fotoğrafını seçti.

“Spor” kategorisinde Gökhan Balcı'nın “Şükür”, “Günlük Hayat” kategorisinde Özgün Tiran'ın “Keyfi yerinde”, “Özgür Suriye” kategorisinde ise Hesham Elsherif'in “Özgürlük kulesi” fotoğrafını tercih eden Şahin, AA personelini fotoğraflar için tebrik etti.

Foto
Kategorisinde

İlgili Haberler

Alfa Romeo bu yıl Türkiye’de 2 bin adedi aşkın araba satışı öngörüyor
Yerel
14 Ocak 2025, 11:28

Alfa Romeo bu yıl Türkiye’de 2 bin adedi aşkın araba satışı öngörüyor

İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nde 2 yılda 6 tonu aşkın eser üretildi
Yerel
14 Ocak 2025, 11:24

İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nde 2 yılda 6 tonu aşkın eser üretildi

Akbank’tan KOBİ’lere “KOBİM Kazansın” paket tahlili
Yerel
14 Ocak 2025, 11:12

Akbank’tan KOBİ’lere “KOBİM Kazansın” paket tahlili

Kış turizminin beğenilen merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek
Yerel
14 Ocak 2025, 11:10

Kış turizminin beğenilen merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek

FLO, çizme koleksiyonunu tanıttı
Yerel
14 Ocak 2025, 10:44

FLO, çizme koleksiyonunu tanıttı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech yerleşkesinde BISTLAB açıldı
Yerel
14 Ocak 2025, 10:24

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech yerleşkesinde BISTLAB açıldı

Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor