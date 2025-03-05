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Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
Balıkesir’de seyir halindeki kamyon yandı haberi
“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi
Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi
Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
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Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Girişimciler" Paneli düzenlendi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'ndaki panelde, kadı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'ndaki panelde, kadınların toplumsal hayata büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Kadınların her alanda liderlik yaptığını belirten Bayır, “Son yıllarda kadınların daha fazla yer edinmesi güçlü liderlerin ve rol modellerin ortaya çıkması bizleri mutlu etmektedir. Bu yalnızca kadınlar için değil tüm toplum için büyük bir kazanımdır.” dedi.

Bayır, kadınların gücünün toplumun gücü anlamına geldiğini vurguladı.

Kadınların başarılarıyla gurur duyduklarını aktaran Bayır, paneldeki örneklerin tüm topluma örnek olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Emel Yıldız'ın yöneticiliğinde Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Gedik, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Günay ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz sunum yaptı.

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