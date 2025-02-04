Paylaş

Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim yapıldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik Türkiye genelinde üç hafta sürecek yoğun denetim...