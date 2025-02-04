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Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yalova’da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi haberi
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
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Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim yapıldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik Türkiye genelinde üç hafta sürecek yoğun denetim...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gübre satışı yapan bayilere yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik Türkiye genelinde üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başladı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit gübrelerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

– Kırklareli

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kentteki gübre satışı yapan bayileri denetledi.

Denetimde ekipler, gübrelerin ambalajı, barkod, etiket bilgileri ve içerik uygunluğu, depolama koşulları ile satış prosedürlerini inceledi.

Tekirdağ'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol gerçekleştirildi.

Gübre

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