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İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
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Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri kentteki restoranlarda denetim gerçekleştirdi.Fahiş fiyat ve stok...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri kentteki restoranlarda denetim gerçekleştirdi.

Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimde fiyat tarifeleri incelendi.

Ürünlerin menü, internet satışı ve kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Denetimlerin ramazan ayında da süreceği kaydedildi.

– Tekirdağ

Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ekipleri de ramazan ayı öncesinde restoranları denetledi.

Ekipler denetimde fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını inceledi.

Ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığını ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediğini denetledi.

Kırklareli'nde de denetimler gerçekleştirildi.

Denetim
Fiyat

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