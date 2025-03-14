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GÜNCELLEME – Tuzla’da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor haberi
Türk çocuk cerrahı, uzak coğrafyalarda şifa dağıtıyor haberi
TÜ’de “Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı” düzenlendi haberi
Bursa’nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor haberi
Sıcakların erken başladığı Edirne’de ayçiçeği üreticilerine “erken ekim” önerisi haberi
Tekirdağ’da “Aşk-ı İlahi” konseri düzenlendi haberi
İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar Trakya’da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonunu artırabilir haberi
Balıkesir’de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
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TÜ’de “Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı” düzenlendi haberi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı" düzenlendi.Çevrimiçi düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Ayte...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
TÜ’de “Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı” düzenlendi haberi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı” düzenlendi.

Çevrimiçi düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Ayten Semerci katıldı.

Program, Merkez Müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş'in açılış konuşmasıyla başladı.

Semerci ise Edirne'nin Balkanlar'dan Trakya ve Anadolu'ya gerçekleşen göçlerde önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Göç olaylarında en etkilenenlerin başında kadın ve çocukların geldiğini belirten Semerci, bu süreçte acı olayların yaşandığını dile getirdi.

Balkanlardan göç eden kadınların gelenek ve göreneklerini yaşatmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Semerci, şunları kaydetti:

“Çok çalışkan olan göçmen kadınları yola çıkarken yanlarına hem genç kızlarının çeyizlerini hem de köylerinde yetişen ürünlerin tohumlarını almışlardır. Böylece nihai hedef olarak ulaşacakları yeni yurtlarında yeni yaşamlarını yeşertmenin umudunu da beraberlerinde taşımışlardır. Mübadele esnasında göç yollarında, deniz yolculuklarında hem gemiler içerisinde hem de karantina bölgelerinde türlü sıkıntılara maruz kalan göçmen aileleri, bu sıkıntılı süreçleri atlatırken yanlarında hep kadınları, kızları ve anneleri olmuştur. Göçmen kadınların büyük kısmı, göç öncesinde gerek tarımda gerekse sanayi alanında çalışmakta iken göçler neticesinde büyük çoğunluğu işsiz kalmıştır. İşsiz kalan bu kadınlar, göç esnasında ya da savaşlarda eşlerini kaybetmeleriyle birlikte yeni geldikleri anavatanda aile geçimini de üstlenmişlerdir. Göçmen veya muhacir kadınların yaşadıkları bu dramatik hadiseler Türk edebiyatına da konu olmuştur.”

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