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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

- Karşıyaka: 82 - Bursaspor Yörsan: 78 - İzmir temsilcisi ligde 11 maç sonra kazandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Hakan Sayılı 8, Efe Ergi Tırpancı 4, Smith 21, Gallinat 22, Muhsin Yaşar 18, Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı 2, Braimoh 3, Hollins, Mert Celep 4

Bursaspor Yörsan: Brown 19, Julius 18, Grantham 10, Mutaf 15, Gavrilovic, Ömer Utku Al, Michineau 7, Sharma 3, Berkay Candan 6,

1. Periyot: 26-19

Devre: 36-37

3. Periyot: 59-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 82-78 yendi.

Karşıyaka başantrenörü Ahmet Çakı ilk maçına galibiyetle başlarken, İzmir temsilcisi 11 maç sonra galip gelmeyi başardı.

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