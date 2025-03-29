Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka: Hakan Sayılı 8, Efe Ergi Tırpancı 4, Smith 21, Gallinat 22, Muhsin Yaşar 18, Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı 2, Braimoh 3, Hollins, Mert Celep 4
Bursaspor Yörsan: Brown 19, Julius 18, Grantham 10, Mutaf 15, Gavrilovic, Ömer Utku Al, Michineau 7, Sharma 3, Berkay Candan 6,
1. Periyot: 26-19
Devre: 36-37
3. Periyot: 59-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 82-78 yendi.
Karşıyaka başantrenörü Ahmet Çakı ilk maçına galibiyetle başlarken, İzmir temsilcisi 11 maç sonra galip gelmeyi başardı.
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