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Türkiye’nin 2028’de sağlık turizminden beklentisi 20 milyar dolar

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye’nin 2028’de sağlık turizminden beklentisi 20 milyar dolar

EDİRNE (AA) – Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, 2028'de Türkiye'nin sağlık turizminden gelir beklentisinin 20 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Edirne Sağlık Turizmi Bilgilendirme ve Geliştirme Toplantısı” düzenlendi.

Sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sağlık turizmi alanında devlet teşvikleri, yetki belgesi alma süreçleri ve sektörün karşılaştığı zorluklar ele alındı.

– “Potansiyelimizi ortaya koymalıyız”

Edirne Valisi Yunus Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, kentte sağlık turizmini geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kentin, pek çok Balkan ülkesine kısa mesafede olduğunu anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

“Ortalama 3-4 saatlik mesafede hitap edebileceğimiz 53,7 milyonluk bir nüfus var. Sağlık sektörü Balkanlar'da çok kötü. Temel sağlık hizmetleri bile bazı yerlerde çok aksıyor. Sağlık personelinde de müthiş kayıpları var, hemen hemen hepsi Avrupa'ya gidiyor. Doktor dışında yardımcı sağlık personelinde de sıkıntı yaşanıyor. Bu manada çok ciddi bir açlık var. Bizim burada bir açığı kapatma gibi bir misyonumuz olması lazım. Yunanistan'ı baz aldığımızda 'tam teşekküllü bir hastane Selanik'te ve Atina'da var' diye biliyorum. Bizim buradaki potansiyelimizi ortaya koymamız gerektiği inancındayım.”

Sezer, Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu himayesinde Balkanlar'dan sektör temsilcilerinin katılımıyla geniş bir toplantı yapılacağını da sözlerine ekledi.

– Türkiye'nin sağlık turizmi alanında önü açık

USHAŞ Genel Müdürü Ünver ise USHAŞ'ın sağlık turizmini düzenleyen kurum olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında önü açık bir ülke olduğunu belirten Ünver, Türkiye'yi uluslararası sağlık hizmetleri alanında ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sağlık turizminin, geleceği olan bir sektör olduğunu anlatan Ünver, “Türkiye, 2023'te sağlık turizminden 3 milyar 100 milyon dolar getiri elde etti. 2024 yılında Türkiye gelen 61 milyon turistten 1 milyon 650 bini sağlık turizmi için geldi. Biz bunun 10 milyona kadar çıkmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekliyle 2028'de Türkiye'nin sağlık turizmindeki beklentisi 20 milyar dolar.” dedi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin 2018 yılında uluslararası sağlık turizmi sertifikası aldığını belirtti.

Sağlık turizmi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, “Sağlık turizmini geliştirmek için multidisipliner bir anlayışıla hareket ediyoruz. 2024 yılında 5 bine yakın uluslararası hastaya hizmet verdik. Edirne'miz için çok az rakamlar. Bu sayıyı artırmamız lazım.” diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural ve TÜRSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Egemen Aydın da programda konuşma yaptı.

Edirne
Milyon
Sağlık
Sağlık Turizmi
Türkiye

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