Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni’nde konuştu: haberi

​​​​​​​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak.” dedi.

Uraloğlu, Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün eşsiz atmosferinde, Çanakkale'nin ulaşım ağının gücüne güç katacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temel atma töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açıldığını aktaran Uraloğlu, 7 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını belirtti.

Uraloğlu, 23 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi bir çok eser kazandırdıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim alt yapısı için yaklaşık 218 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

“20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 438 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 671 kilometreye çıkardık. Çanakkale'de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 tünel inşa ettik. Assos ve Troya tünellerini açarak, onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Kaz Dağları'ndaki ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirerek Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirdik.”

Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa edilen Eceabat tünellerinin hizmete açıldığını anımsattı.

Kınalı-Malkara Otoyolu hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Otoyolumuzu 3 geliş ve 3 gidiş 6 şeritli olarak 107 kilometre ana gövde ve 2 geliş ve 2 gidiş 4 şeritli olarak 20 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 127 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Proje kapsamında ayrıca 1029 metre uzunluğunda 16 adet köprü, 2 bin 872 metre uzunluğunda 56 adet üstgeçit, 2 bin 141 metre uzunluğunda 33 adet altgeçit, 9 otoyol ve 8 devlet yolunda olmak üzere 17 kavşak, 6 otoyol hizmet tesisi, bakım işletme merkezi, 9 ücret toplama istasyonu da inşa edeceğiz.” diye konuştu.

– İstanbul-Tekirdağ arası ulaşım 18 kilometre kısalacak

Kınalı-Malkara otoyolunun tamamlandığında İstanbul-Tekirdağ arası yolun 18 kilometre kısalacağını anlatan Uraloğlu, 334 kilometre kat edilerek geçilen İstanbul-Çanakkale arasının ise 280 kilometreye ineceği bilgisini paylaştı.

İstanbul – Tekirdağ arasındaki ulaşımın 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası ulaşım süresinin ise 3,5 saatten 2 saate düşeceğini aktaran Uraloğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Böylece zamandan 2,3 milyar lira, akaryakıttan 377 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 2,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonu da 23 bin ton azaltılarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak.”

Uraloğlu, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirdiklerini vurguladı.

Marmara Otoyol ringi kapsamında Marmara Denizi'nin çevresinde 1255 kilometre uzunluğunda bir otoyol ağı planladıklarını dile getiren Uraloğlu, “Bu kapsamda bugüne kadar 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık. 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolunu hizmete açtık. Son olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimini 2022 yılında açtık. Yani Marmara Otoyol ringinin 925 kilometrelik kesimi trafiğe hizmet ediyor.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Çanakkale – Savaştepe (Balıkesir) kesimi projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, Marmara ringinin, Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinde önemli rol oynayacağını aktardı.

Marmara ringiyle Avrupa ve Anadolu arasındaki ağır transit trafik yükünün hafiflediğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Otoyol ringinin tamamlanmasıyla da Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli doğu-batı aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecektir. Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri ivme kazanacak, daha hızlı ve daha düşük maliyetli yük taşımacılığı, üretken nüfus barındıran bu bölgelerimizin ekonomik faaliyetlerini güçlendirecektir. Ayrıca, olası bir İstanbul depreminde İstanbul'un batısındaki tahliyelerin gerçekleşmesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün daha etkin kullanılması sağlanacaktır.”

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de yeni otoyol projesinin kentin ulaşım ağını güçlendireceğini dile getirdi.

Programda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de bir konuşma yaptı.