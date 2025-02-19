Uluslararası Mitoloji Film Festivali’nde ilk kez “Dijital Oyun Yarışması” düzenlenecek haberi

AİŞE HÜMEYRA AKGÜN – İstanbul merkezli Uluslararası Sinema ve Yazın Araştırmaları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Mitoloji Film Festivali”, 22-30 Eylül arasında İzmir, Manisa, Aydın, İstanbul ve Çanakkale'de sinemaseverlerle buluşacak.

“İnsanlığın Ortak Hikayesi” sloganıyla yola çıkan festival kapsamında bu yıl ilk kez “Dijital Oyun Yarışması” da gerçekleştirilecek. LUGAL Games işbirliğiyle hayata geçirilen yarışma, Anadolu medeniyetlerine ait mitolojilerin oyun sanatı ile buluşturulmasını amaçlıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan festivalin kurucu direktörü Gülşah Elikbank, festivalin kuruluş sürecinden bahsederek, festivalde sadece film göstermediklerini, bütün sanat disiplinlerine yer verdiklerini söyledi.

Elikbank, festivali ilk yıl İzmir, ikinci yılında İzmir'in yanı sıra Manisa ve İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu yıl ise İzmir'den başlangıç yaparak, Manisa, Aydın Efeler'de, İstanbul Beyoğlu'nda, Çanakkale'de ise Troya Antik Kenti'nde sinemaseverlerle buluşacağını aktardı.

Festivalde bu yıl önemli filmleri göstereceklerine işaret eden Elikbank, şöyle konuştu:

“Bu sefer festival, daha uluslararası olacak ama bununla birlikte filmleri göstermeden önce, çok değerli akademisyenlerden o filmin metaforik anlatımlarıyla ilgili bir seminer alıyoruz. O seminerden sonra filmi izliyoruz ve böylece o metaforlar, sembolik anlatımlar, insanların zihninde canlanıyor. Böylelikle de festivalin biraz öğretici rolü olsun istiyoruz.”

Elikbank, müzik ve dansın da festivalde yer alacağına dikkati çekerek, “Hayalimiz, insanların içinde çok eğlenebileceği, sosyalleşebileceği, birbirleriyle dertleşebileceği bir festival olması.” ifadesini kullandı.

Festivalin amacına dair açıklamalarda bulunan Elikbank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hikayelerimiz, özellikle Anadolu'dan beslenenler çok güçlü. Fakat bugüne kadar ağırlıklı olarak biz hep bunları Hollywood'da izledik ya da Batı'da izleyip hayran kaldık ama çoğu hikayenin çıkışı aslında bize aitti. Biraz hem onu sahiplenmek hem de uluslararası anlamda dünyadan farklı kültür turizmine ilgi duyan insanların Türkiye'ye gelmesini bu festival sayesinde sağlamak, yapımcıların dikkatini doğal plato olarak Türkiye'ye ve antik kentlerimize çekmek, kendi hikayelerimizi onlara anlatabilmek ve o köprüyü uluslararası anlamda oluşturabilmek. O yüzden 3. sene uluslararası olması beni bu anlamda çok mutlu ediyor. Çünkü amacımıza gittikçe daha çok yaklaşıyoruz.”

Elikbank, bu yıl festivalde gençlere ulaşmak için “Dijital Oyun Yarışması” düzenlediklerini söyleyerek, “Oyundan çok güzel beyaz perdeye uyarlanan yapımlar var. Zaten bir amacımız da bu oyunu sağlayıp, sonra bunun sinemaya aktarılmasını sağlayabilir miyiz acaba noktasına gelmek.” diye konuştu.

– “Oyun sektörü, interaktif medyanın en büyük temsilcilerinden biri haline geldi”

LUGAL Games kurucusu Rahmi Aydemir ise ilk kez böyle bir festivalde “Dijital Oyun Yarışması”nın düzenlenmesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Jüri üyelerinin de farklı sektörlerden konuya hakim kişiler olduğunu aktaran Aydemir, “Yönetmen Erhan Kozan jüri üyelerimizden birisi. DC Comics'te çizim yapmış uluslararası çizer Enis Temizel, Hititolog aynı zamanda Anadolu medeniyetleri konusunda çalışan Doç. Dr. Meltem Alparslan, diğer tarafta Türkiye'de oyun ekosistemi dediğimizde duayen isimlerden biri olan Güven Çatak ve animasyon dediğimizde Volkan Karakaş jüri üyelerimizi oluşturuyor.” dedi.

Sinemanın ve oyunun her zaman tartışılan konulardan biri olduğuna dikkati çeken Aydemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hikaye anlatıcılığının dokuzuncu formu olarak gösterilen oyun sektörü, bugün artık sinema sektörünü de aşarak daha geniş kitlelere hitap eden 200 milyar dolar bandının üzerinde güçlü bir sektör. Bizler 1960'lara, 1970'lere, belki de günümüze kadar sinemayı, her ne kadar kitleleri etkilemek veya toplumsal mesajları aktarmak için kullanıyor olsak da son 20 yılda oyunlar bu konuda daha da güçlendiler. Bu nedenle de oyun sektörü, hem sinemayı beslerken hem de toplumsal davalarımızı üstlenen, toplumsal mesajları verme gayesi taşıyan interaktif medyanın en büyük temsilcilerinden biri haline geldi.”

Aydemir, yarışmaya başvurmak isteyenlerin eylüle kadar zamanları olduğunu anımsatarak, “Katılımcılarımız, Anadolu medeniyetlerini ve mitolojilerini aktarabilecekleri bir kılavuz edinebilecek ve tarihi dokuya bağlı kalarak, Neolitik Çağ'dan günümüze Anadolu medeniyetlerini oluşturan herhangi bir toplumla ilgili oyunlar üreterek bu yarışmaya katılım gösterecekler. Burada özellikle üzerinde durduğumuz konulardan biri, çevresel anlatı dediğimiz hususlar. Tarih danışmanlarımız da olacak. Eğer katılımcılar Hitit İmparatorluğu'nu anlatıyorlarsa, Hitit kültürünü oyunlara taşımak zorundalar.” diye konuştu.

Yarışma kapsamında oyuna dair mobil ve PC platformu olarak iki kategoride ödül vereceklerini söyleyen Aydemir, “Her iki kategoride ödül miktarlarımız birbirinden farklı olacak. Aynı zamanda dereceye giren katılımcılarımızın da çeşitli ödüllerle, bu konuya olan heveslerini, motivasyonlarını sürekli kılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

– 3. Uluslararası Mitoloji Film Festivali hakkında

Bu yıl festivalin açılışı, 22 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilirken, kapanışı ve ödül töreni 30 Eylül'de Çanakkale Troya Antik Kenti'nde Troya Müzesi iş birliğiyle yapılacak.

Festival, gezici festival konseptiyle mitolojiyi farklı kentlerde buluşturarak, bu şehirlerin tarihi ve kültürel miraslarını dünya çapında tanıtmayı hedefliyor.

Tüm film gösterimlerinin ücretsiz olacağı festival, daha önce Anadolu mitolojisini taşıyan senaryolara destek verdiği gibi, bu yıl da dijital oyunlar için aynı desteği sunarak mitolojinin yeni nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu yıl ayrıca Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü ve İsveç Konsolosluğunun desteğiyle uluslararası konuklar ve projeler festivale dahil olacak.

Festivalin finansal koordinatörü Aris Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atahan Keçeci olurken, sanat yönetmenliğini Gökmen Kücüktaşdemir ve Kerem Akça üstleniyor.

– “Dijital Oyun Yarışması” hakkında

Yarışma, mobil ve PC platformları için geliştirilen oyunlara açık olacak. Katılımcılar, Anadolu medeniyetleri temasını içeren oyun projeleriyle yarışmaya dahil olabilecek.

Kazanan projeler, LUGAL Games tarafından 30 bin lira ödüle ek olarak, yayıncı anlaşması ve profesyonel mentörlük desteği kazanacak.

Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım sağlanabilecek ve başvuru sırasında oyun konseptlerinin yanı sıra oynanabilir bir demo sunulması gerekecek.

Katılımcılar yalnızca tek bir proje ile yarışmaya başvurabilir. Oyunların özgün olması, üçüncü şahıs haklarını ihlal etmemesi ve büyük oranda oynanabilir durumda olması bekleniyor.

Değerlendirme sürecinde jüri, projeleri tema uyumu, oynanabilirlik, kullanıcı deneyimi, teknik yeterlilik, sanatsal tasarım, yenilikçilik ve kültürel derinlik gibi kriterlere göre değerlendirecek.

Oyun için başvurular, “[email protected]” adresinden yapılacak.