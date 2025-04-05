“Uluslararası Yalova Kağıt Günleri” başladı haberi

Yalova'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Yalova Kağıt Günleri” açılış töreniyle başladı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, kentin marka değerini artırılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Uluslararası Yalova Kağıt Günleri'nin adeta bir festival tadında kutlanması gerektiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

“Özellikle İbrahim Müteferrika'nın kurmuş olduğu buradaki kağıthanenin tüm dünyaya tanıtılması, tekrar gün yüzüne çıkartılması, eski haline tekrar döndürülmesi ve bunun üzerine kuracağımız stratejiyle beraber Yalova'nın dünyaya tanıtılmış olmasından son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.”

Vali Kaya, 1745 yılında ilk defa İbrahim Müteferrika tarafından Yalova Kağıthanesi'nde kağıdın dönemin padişahı Birinci Mahmud'a takdim edildiğini anımsatarak, o tarihten sonra padişahın bütün fermanlarında Yalova kağıdının kullanılmaya başladığını dile getirdi.

Bugün yapılan etkinlikle birlikte Yalova'nın o kültürü ve tarihi değerini tekrar gün yüzüne çıkarmak amacıyla festival tadında etkinlik gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

“Türkiye'den ve yurt dışından gelen sanatçılarımız burada kağıdın üzerine yapmış oldukları inanılmaz eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Bugün yapacağımız atölyelerle beraber hem sanatseverleri hem de sanata ilgi duyan gençlerimizi, çocuklarımızı da bu alana çekmeyi hedefliyoruz. Gelenekselleştireceğimiz Uluslararası Yalova Kağıt Günleri ile Yalova'daki üretilen bu el yapımı kağıdın hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtılması hem de bu sanatsal etkinliklerin her sene tekrarlanarak, gelişerek devam etmesini diliyoruz.”

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise güzel bir başlangıç olarak gördükleri Uluslararası Yalova Kağıt Günleri programını önemsediklerini vurguladı.

7 Nisan'a kadar sanatseverlerce ziyaret edilebilecek eserlerin olduğu sergiyi gezen Vali Kaya ve beraberindekiler, kurulan stantlar, sergiler ve atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.