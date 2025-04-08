Üsküdar Belediye Meclisinde bir personelin sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldığı iddiası konuşuldu haberi

Üsküdar Belediye Meclisinde, bir personelin, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle iş akdinin feshedildiği iddiası tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, bir personelin işten çıkarılması ile bazı belediye personeline soruşturma açılması ve baskı iddiaları üzerine konuştu.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapan Beşir Aksakal'ın gördüğü baskı nedeniyle kurumdan ayrılmak zorunda kaldığını ve emekli olduğunu ifade eden Taylan, çalışanların işleriyle tehdit edildiğini savundu.

Üsküdar Belediyesi personeli Sabri Akgül'ün, sosyal medya paylaşımı sebebiyle iş akdinin feshedildiğini belirten Taylan, şöyle konuştu:

“Bu yönetim yakın zamanda Ekrem Bey'in (İmamoğlu) diplomasıyla ilgili olarak hiçbir hakaret, tehdit gibi suç teşkil edecek söylemde bulunmadan, kendi düşüncesini ifade eden arkadaşımızı 16 yıldır hizmet ettiği belediyeden attı. 10 yılı belediye başkan yardımcılığı, 10 yılı da belediye başkanlığı olmak üzere Üsküdar'a 20 yıl hizmet etmiş Hilmi Türkmen'in isminin yazılı olduğu mouse pad kullandı diye personelimize baskı yapılıp, soruşturma açıldı. Eski yönetimden birisinin kapısından geçen personellerimize bir politbüro mantığı ile baskı yapılıyor. İnsanlar işten atılmakla, ekmekleriyle tehdit ediliyor. Yerel yönetime geldiğinde bunları yapanların, hükümete geldiğinde neler yapacağını herkes biliyor.”

– “Memur belediye başkan yardımcılarımızın siyasileşmemesi lazım”

Taylan'ın sözlerine yanıt veren Belediye Başkanı Dedetaş, göreve geldikten sonra memur belediye başkan yardımcılarına kendisiyle çalışıp çalışmak istemediklerini sorduğunda, bir kişi hariç diğer isimlerin çalışmak istemediğini beyan ettiklerini söyledi.

Çalışmak istemeyenlerin memur kadrosunda çalışması için gereğini yaptıklarını belirten Dedetaş, “Beşir Bey (Aksakal) mahkemeye gitti. Belediye başkanı kiminle çalışacağına karar veremiyor ve mahkeme 'Sen bununla çalış.' diyor. Memur belediye başkan yardımcılarımızın siyasileşmemesi lazım. Tweet attı diye işten çıkarılan arkadaşımızın süreci öyle gerçekleşmedi. Bu çalışanımıza ilgili müdürlük ve başkan yardımcılığı gerekli uyarıları yaptı. İçeride belediyenin iç huzurunu bozmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan, arkadaşlarına propaganda yapmaktan şikayet oldu ve disiplin süreçleriyle birlikte bu karar verildi.” ifadelerini kullandı.

Kimsenin ekmeğiyle uğraşmadıklarını savunan Dedetaş, bir hak ihlali olması durumunda mahkemelerin gereğini yapacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca belediye encümen ve komisyon üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Öte yandan toplantı sırasında, CHP'li meclis üyeleri ve salonun üst katında izleyici sıralarında yer alan partililerin, Ekrem İmamoğlu ile izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan kişilere destek verdiklerini belirten dövizler açtığı görüldü.