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Üsküdar’da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada haberi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 2 kişinin garaj önüne park edilen otomobilin aynalarını ve sileceklerini kırması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Zeynep Kamil Mahallesi'nde garajın önüne çekilen bir otomobil nedeniyle 2 kişi kendi araçlarını güçlükl...