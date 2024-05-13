HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Vali Şefik Aygöl Hıdırellez Etkinliklerinde Bileciklilerle Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehirde düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri kapsamında halkla bir araya geldi ve vatandaşların taleplerini dinlendi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, merkeze bağlı Necmiye, Okluca, Alpagut, Çavuşköy, Abadiye, Dereşemsettin, Deresakarı, Selbükü, Örenköy, Çukurören, Gülümbe ile Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyleri ve Vezirhan beldesine bağlı Kayalar Mahallesi’ndeki şenliklere katılarak geleneksel oyunları oynadı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Aygöl, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etti.

İLGİLİ HABER Kırklareli’nde Hortum Oluştu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehirde düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri kapsamında halkla bir araya geldi ve vatandaşların taleplerini dinlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygöl, Hıdırellez’in birlik ve beraberliği simgelediğini belirterek, kültürel mirası yaşatmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretlerde Aygöl’e, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ile İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş eşlik etti.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Bilecik
Hıdırellez
Şefik Aygöl

İlgili Haberler

Kırklareli’nde Şiddetli Sağanak Yaşandı

Tekirdağ’da Modifiye Araçlar Sergilendi

Eskişehir’de Seyir Halinde Olan Otomobilde Yangın Çıktı

Deniz Feneri Derneği’nin Gaziantep Temsilciliği Açıldı

Kırklareli’nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 28 Kaçak Yakalandı

Kızılay Gönüllüleri Köylerde Kadınlara Destek Oluyor

HOMETEX EV Tekstili Fuarı 700’ü Aşkın Firmayı Buluşturacak

Nisan Ayında En Çok Dinlenenler Listesi Açıklandı

Birçok Kedinin Ölümünden Sorumlu Tutulan Fatih Mehmet Öztürk Hakkında Hapis Kararı

Motokurye Ata Emre Akman Bursa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beylikdüzü’nde 5 Motosiklet Çalan Kişi Tutuklandı

13 Aracın Lastiğine Zarar Veren Zanlı Gözaltına Alındı