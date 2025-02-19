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Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi
Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu haberi
Edirne Valisi Sezer, Kapıkule’deki hızlı tren garı inşaatında incelemede bulundu haberi
Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yaptı haberi
Anadolu Isuzu’nun elektrikli küçük kamyonu BIG.e’nin seri üretimi başladı haberi
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Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi

BURSA (AA) - Vatikan'dan 325 yılında gerçekleştirilen Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'ya gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde incelemede bulundu.Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi

Vatikan'dan 325 yılında gerçekleştirilen Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'ya gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde incelemede bulundu.

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kardinal George Jacob Koovakad, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ve Vatikan'ın üst düzey yöneticileri kente geldi.

İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde inceleme yapan heyet, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kardinal Koovakad, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla İznik'e gelmesi beklenen Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a, yaptıkları inceleme ve araştırmalara ilişkin bilgi vereceklerini belirtti.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, günün anısına Koovakad ve heyete İznik çinisi hediye etti.

İznik

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