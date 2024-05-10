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Yalova Açıklarındaki Teknenin Motoru Arızalandı

Çınarcık açıklarındaki teknenin motoru arızalandı. Motoru arıza yapan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılarak marinaya çekildi.

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Marmara Denizi’nde, Çınarcık açıklarında motoru arızalanan “Pluto” isimli yelkenli tekne için yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yelkenli tekne, Setur Marina’ya çekildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Yalova

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