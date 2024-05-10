Yalova Açıklarındaki Teknenin Motoru Arızalandı

Marmara Denizi’nde, Çınarcık açıklarında motoru arızalanan “Pluto” isimli yelkenli tekne için yardım çağrısında bulunuldu.
Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yelkenli tekne, Setur Marina’ya çekildi.
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