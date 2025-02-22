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Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi
Bilecik’in köyünde üretilen “hardal tohumlu turşu” ile ihracata hazırlanıyorlar haberi
Vücudunun sağ tarafı felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor haberi
Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu’ndan “küresel değişimlere karşı hazırlıklı olunması” uyarısı haberi
Lapseki’de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi
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Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi

- Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun: - "Sürdürülebilir bir gelecek inşası için sürdürülebilir dönüşümü destekliyor, uluslararası anlaşmalara imza atarak müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi

Yapı Kredi Leasing, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF II) çerçevesinde, 1 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli şekilde 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, GEFF II kapsamında kullandırılacak finansman, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı önlemleri de dahil olmak üzere yeşil ekonomi yatırımlarını kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, tüm çalışmalarını sürdürülebilir dönüşüm odağında ilerlettiklerini aktararak, yeşil ekonomiyi ve yeşil dönüşümü desteklemek sadece gelecek için değil bugün için de büyük bir önemde olduğunu belirtti.

Finansal kiralama sektöründe yeşil ekonomiyi desteklerken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi odağına alan şirketleri finanse etmek için kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Torun, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir gelecek inşası için sürdürülebilir dönüşümü destekliyor, uluslararası anlaşmalara imza atarak müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim dayanıklılığı alanlarındaki projelere finansman sağlamak amacıyla EBRD ile gerçekleştirdiğimiz 50 milyon avroluk bu anlaşma, ülkemizde yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmaya yönelik önemli bir adım olacak. Yapı Kredi Leasing olarak sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye, bu alanda bir adım önde olmaya her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

Dönüşüm
Enerji
Sürdürülebilir
Yeşil Ekonomi

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