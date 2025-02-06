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Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi
Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi
Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi
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Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği sağladı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu ilk saatlerde acil y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu ilk saatlerde acil yardım çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü sağlık çalışanları ile bölgede seferber oldu.

Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kurduğu sağlık istasyonlarıyla birinci basamak sağlık ve psikososyal destek hizmeti veren dernek, depremin ikinci yıl dönümünde de sahadaydı.

Hatay'a giden Yeryüzü Doktorları, konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek, hem afetin bıraktığı etkileri azaltmak hem de Ramazan ayı öncesi temel ihtiyaçları karşılayabilmek için bölgedeki konteyner kentlerde gıda desteği sağladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, “Depremin ilk gününden beri özellikle sağlık alanı başta olmak üzere birçok ihtiyacı karşılamak için çalıştık. Özellikle depremzedelerimize ilk acil müdahaleleri gerçekleştirdik, çok acil ameliyatlar yapmak zorunda kaldık. İki yıl önceye dönüp baktığımızda ülkece ne kadar büyük bir seferberliğin içine girdiğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Birlik ve beraberlik duygumuz bizi çok güçlü kıldı. Allah ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

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