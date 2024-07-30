Yozgat’ta deneme ekibi yapılan yerli tohum arpa çeşitlerinin hasadının yapıldığı bildirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 8 köyde 8 çiftçi ile yerli tohumla deneme ekimi yapılan 14 çeşit arpanın hasadının yapıldığını belirtti.

Kentte üretimi yapılan önemli ürünlerden birinin de arpa olduğunu aktaran Özkaya, şunları kaydetti: