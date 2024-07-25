Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 120 metre ray, 2 vagon, vinç, kürek, kazma, el arabası, 9 ton kömür ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Ele geçirilen malzeme, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.