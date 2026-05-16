Anasayfa/Gündem/18 Mayıs Pazartesi Günü Okullar Açık Olacak

18 Mayıs Pazartesi Günü Okullar Açık Olacak

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs resmi tatili öncesinde eğitim kurumları, bankalar ve kamu kurumlarının çalışma düzeni belli oldu.

Eklenme 16.05.2026 - 09:52
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü için tatil ya da yarım gün uygulaması olup olmadığını araştırıyor. Resmi takvime göre 18 Mayıs Pazartesi günü eğitim ve çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi tatil takviminde yer almayan 18 Mayıs tarihinde ilk ve orta dereceli okullarda dersler normal program kapsamında yapılacak. Üniversitelerde de akademik takvim doğrultusunda eğitim faaliyetleri sürecek.

19 Mayıs Salı Günü Resmi Tatil Uygulanacak

Türkiye genelinde 19 Mayıs 2026 Salı günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edildi. Bu kapsamda okullar, üniversiteler ve kamu kurumları bir gün süreyle kapalı olacak.

Resmi tatil nedeniyle öğrenciler ve eğitim personeli izinli sayılacak. Kamu kurumlarında hizmet verilmeyecek, bankalar ile birçok resmi kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

18 Mayıs’ta Yarım Gün Tatil Var Mı?

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü için yarım gün tatil kararı bulunmuyor. Kamu kurumları standart çalışma saatleri içinde hizmet vermeye devam edecek. Bankalar, belediyeler ve diğer resmi kurumlar normal mesai düzeniyle açık olacak.

Özel sektör iş yerlerinde de pazartesi günü olağan çalışma planı uygulanacak. Resmi tatil yalnızca 19 Mayıs Salı günü geçerli olacak.

