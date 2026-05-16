Survivor 2026'da Format Değişti: Dokunulmazlık ve Eleme Sisteminde Yeni Dönem

Survivor 2026’da Format Değişti: Dokunulmazlık ve Eleme Sisteminde Yeni Dönem

Survivor 2026’da yarışma formatı değişti. Yeni sisteme göre haftalık dokunulmazlık oyunları artırılırken, eleme süreci yeniden düzenlendi ve iki yarışmacının eleneceği yeni dönem başladı.

Eklenme 16.05.2026 - 10:33
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 yarışmasında format değişikliğine gidildi. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte dokunulmazlık oyunlarının sayısı artırılırken, eleme sistemi de yeniden yapılandırıldı.

Yapılan değişiklik kapsamında haftalık dokunulmazlık mücadelelerinin sayısının yükseltildiği ve bu oyunların düello formatına dönüştürüldüğü belirtildi. Yeni sistemde yarışmacıların performanslarının daha yoğun bir takibe tabi olacağı ifade edilirken, her karşılaşmanın sonuçları doğrudan eleme sürecine etki edecek.

Yeni uygulamaya göre haftalık süreçte iki yarışmacının yarışmaya veda edeceği bir eleme düzeni devreye alındı. Ayrıca kadın ve erkek yarışmacıların ayrı kategorilerde değerlendirilmesiyle rekabet yapısının değişeceği aktarıldı.

Yarışmanın son aşamalarına yaklaşılmasıyla birlikte alınan bu kararın, parkur mücadelesinin temposunu artırması bekleniyor. Yeni formatla birlikte hem bireysel performansın hem de takım içi dengelerin daha belirleyici hale geleceği bildirildi.

