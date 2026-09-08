2026 Ballon d’Or adayları açıklandı

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Ballon d’Or ödülleri futbolda yılın en iyilerine verilirken, bu yılki Ballon d’Or adayları açıklandı. Erkek ve kadın futbolunda en iyi oyuncularının yanında en iyi kulüp, teknik direktör ve kaleci gibi kategorilerde de ödüllerin verileceği öğrenildi. Bu kapsamda ödül töreninin 26 Ekim tarihinde Londra’da düzenleneceği aktarıldı.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI ERKEKLER

Erkeklerde yılın oyuncu adayları şu şekilde:

Ousmane Dembele, Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Luis Diaz, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Nuno Mendes, Michael Olise, Joao Neves, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Dayot Upamecano, Ferran Torres, Fabian Ruiz, William Saliba, Vinicius Jr, Vitinha.

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2026 BALLON D’OR ADAYLARI KADINLAR

Kadınlarda ise yılın oyuncu adayları şöyle:

Tessa Wullaert, Caroline Weir, Momoko Tanikawa, Khadija Shaw, Alessia Russo, Wendie Renard, Alexia Putellas, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vivianne Miedema, Manaka Matsukubo, Melvine Malard, Lorena, Mapi Leon, Rose Lavelle, Yui Hasegawa, Pernille Harder, Patri Guijarro, Alex Greenwood, Caroline Graham Hansen, Melchie Dumornay, Cata Coll, Temwa Chawinga, Kerstin Casparij, Scarlett Camberos, Mariona Caldentey, Esmee Brugts, Klara Bühl, Barbra Banda, Selma Bacha.

Kadınlarda Yılın Kulübü

Barcelona

Bayern Münih

Club America

Manchester City

OL Lyonnes

Erkeklerde Yılın Kulübü

Arsenal

Bayern Münih

Bodo/Glimt

Flamengo

PSG

Kadınlarda Yılın Teknik Direktörü

Jonatan Giraldez

Andree Jeglertz

Nils Nielsen

Pere Romeu

Elena Sadiku

Erkeklerde Yılın Teknik Direktörü

Mikel Arteta

Luis de la Fuente

Unai Emery

Vincent Kompany

Luis Enrique

Kadınlarda Yılın Kalecisi

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Lorena (Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Manchester City)

Erkeklerde Yılın Kalecisi

Yassine Bounou (Al Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Joan Garcia (Barcelona)

Edouard Mendy (Al Ahli)

Emiliano Martinez (Chelsea)

David Raya (Arsenal)

Matvey Safonov (PSG)

Unai Simon (Athletic Bilbao)

Vozinha (Colo Colo)

Kadınlarda Yılın Genç Oyuncusu

Veerle Buurman (Chelsea)

Vicky Lopez (Barcelona)

Felicia Schroder (Real Madrid)

Clara Serrajordi (Barcelona)

Lily Yohannes (OL Lyonnes)

Erkeklerde Yılın Genç Oyuncusu

Kerim Alajbegovic (Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Yan Diomande (Real Madrid)

Lennart Karl (Bayern Münih)

Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (Aston Villa)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Warren Zaire-Emery (PSG)